Kocaeli'de öldürülen köpeklerle ilgili belediyeden açıklama Açıklaması - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokak ortasında iğne ile öldürülmüş halde bulunan köpekler hakkında İzmit Belediyesi'nden yapılan açıklamada acının kabul edilemez olduğuna değinilerek, sorumluların tespit edilmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde 3 sokak köpeği, sırtlarındaki iğnelerle birlikte ölü olarak bulundu. Vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde köpeklerin sırtlarında iğne olduğu belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ölü halde bulunan 3 köpek, araçla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü. Hayvanların ölümüne neden olduğu değerlendirilen iğneler ise polis ekipleri tarafından incelenmek üzere alındı.

İzmit Belediyesi yaptığı açıklamada "İzmit Yahya Kaptan Mahalle sakinlerimizin ve tüm hayvan severlerin, üç sokak köpeğinin ölü halde bulunmasından ötürü duydukları acıyı paylaşıyoruz. Tüm canlılar için olduğu gibi sokak hayvanları için de gerekli tüm hassasiyet belediyemiz ve çalışanları tarafından gösterilmektedir. İzmit Belediyesi olarak sokak hayvanlarıyla ilgili bu çalışmalarımızı daha da detaylandırmak, sokak hayvanlarını halkın gözünde bir problem haline gelmesini önlemek, sokak hayvanlarına gerekli ilgiyi sunabilmek adına yakın zamanda bin bir zahmetle Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'müzü kurduk. Yine bin bir zahmetle sokak hayvanlarımız için hayvan ambulansı edindik. Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüz kurulduğu günden bu yana sokak hayvanlarının beslenmesi, aşılanması, küpelenmesi ve bakımları konusundaki çalışmalarını gece gündüz demeden gerçekleştirmektedir. Hatta hizmete soktuğumuz Sokak Hayvanları Ambulansı'yla gerek yaralı sokak hayvanları güvenle barınağa götürülmekte, gerekse mahallelerde hayvanların bakımı yerinde yapılmaktadır.

"Bu acı olayı kabul edilemez buluyoruz"

İzmit'in her noktasında müdürlük ekiplerimiz tarafından her gün sokak hayvanlarının bakımı ve beslenme ihtiyaçları karşılanmakta, yaralı ve hasta olanlar hayvan barınaklarına teslim edilmektedir. İzmit'in her mahallesinde bu çalışmalar gerçekleştirilmekte, hayvan severlerin talepleri tüm titizlik ve hassasiyetiyle yerine getirilmektedir. Sokaktaki sessiz dostlarımız için çalışmalarımızı fedakarca sürdürdüğümüz bu günlerde, Yahya Kaptan Mahallemiz'de cereyan eden bu acı olayı kabul edilemez buluyoruz. İzmit Belediyesi olarak bu olayla ilgili olan tüm sorumlu ya da sorumluların ortaya çıkarılması için tüm kurumlarla işbirliği içinde olacağımızın ve tüm hayvan severlerin acısını paylaştığımızın bilinmesini istiyoruz" dedi. - KOCAELİ