Kocaeli'de refüje çarpan kamyonetteki çift öldü, oğulları yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Berkay Baran'ın (21) kullandığı 41 N 0646 plakalı kamyonet, Başiskele ilçesi Yeniköy Köprülü Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkıp önce refüje ardından köprünün beton ayağına çarparak durabildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışan Berkay ile babası Hayrettin (43) ve annesi Sevcan Baran (43), itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, Hayrettin ve Sevcan Baran çiftinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Berkay Baran ise ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Baran çiftinin cenazeleri incelemeden sonra Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-100 kara yolunun Yalova istikameti, aracın olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Kandıra ilçesi Esentepe köyünde yaşayan Baran ailesinin pazarcılık yaptığı ve kamyonetleriyle pazarda tezgah açmak için yola çıktıkları, Berkay Baran'ın da askerden kısa bir süre önce geldiği ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.