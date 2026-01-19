Kocaeli'de Restorana Silahlı Saldırı: İki Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kocaeli'de Restorana Silahlı Saldırı: İki Tutuklama

Kocaeli\'de Restorana Silahlı Saldırı: İki Tutuklama
19.01.2026 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde araçtan bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan S.B. ve T.Y., tutuklandı.

Olay, 15 Ocak'ta saat 21.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki bir araçtan restorana tabancayla ateş açtı. Salıdırı sonucu restorandaki M.C.P. ile M.C.A., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri polisinin bölgedeki incelemesinde yaklaşık 20 boş kovan bulundu. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.B. ve T.Y.'yi saldırı olayının şüphelileri olarak gözaltına aldı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından 2 sşüpheyi, bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan, S.B. ve T.Y., tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kocaeli, Olaylar, Saldırı, Güncel, Gebze, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Restorana Silahlı Saldırı: İki Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnegöl’de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı İnegöl'de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı
İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı
Afrika Kupası finalinde olay 908’de verilen penaltı sonrası önce sahadan çekildiler, ardından geri döndüler Afrika Kupası finalinde olay! 90+8'de verilen penaltı sonrası önce sahadan çekildiler, ardından geri döndüler
Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPGSDG elebaşı Mazlum Abdi, “Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var“ dedi. Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi, "Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var" dedi.
AB’den Grönland hamlesi Olağanüstü toplanacaklar AB'den Grönland hamlesi! Olağanüstü toplanacaklar
ABD Çalışma Bakanlığı’nda skandal soruşturması: Alkol, yolsuzluk ve striptiz kulübü ABD Çalışma Bakanlığı'nda skandal soruşturması: Alkol, yolsuzluk ve striptiz kulübü

21:38
YPG, Suriye’de hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:47
İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
20:32
Trump’ın Erdoğan’a teklifinden sonra Netanyahu’dan açıklama geldi
Trump'ın Erdoğan'a teklifinden sonra Netanyahu'dan açıklama geldi
19:33
Çekya Başbakanı Babis: Trump’ın Grönland argümanları yerinde
Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde
19:04
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 21:56:37. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Restorana Silahlı Saldırı: İki Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.