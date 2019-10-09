Kocaeli'de Suriye uyruklu öğrencinin intihar etmesi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde intihar eden Kartepe Türk Fransız Kardeşlik Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Vail El Suud'un ailesi, "ayrımcılık" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yaklaşık 5 yıl önce iç savaş nedeniyle Suriye'nin Hama şehrinden Türkiye'ye gelen 5 çocuk babası Baba Mustafa El Suud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Vail'in ölümü dolayısıyla aile olarak üzüntü duyduklarını söyledi.

Oğlu Enes'in (12) tercümanlığı aracılığıyla konuşan baba Mustafa El Suud, internette ve sosyal medyada, vefat eden oğlu hakkındaki paylaşımların doğru olmadığını ve ailesine acı verdiğini belirterek, "Oğlumun psikolojik sorunları yoktu. Yaşına göre olgun ve derslerinde başarılı, çalışkan bir çocuktu. Haberlerde ve sosyal medyada, öğretmenlerinin kötü davrandığı, o nedenle intihar ettiği söylendi. Bunlar doğru değil. Sosyal medya zehir gibi. Ama zehirli sözler söyleyene geri döner." şeklinde konuştu.

"Öğretmeninin gözyaşlarını sildim, teselli ettim"

Oğlunun öğretmeninin cenazeye geldiğini anlatan baba, "Öğretmen cenazede çok ağladı. Medyada çıkan haberler yüzünden çok üzülmüş. Onun yüzünü yıkadım çeşmede, gözyaşlarını elimle sildim. Akşam oğlumla evine gittim. Bunda senin suçun yok, sen kendini üzme diye onu teselli ettim. İnsanlara suç atmak doğru değil. Böyle haberler yapanları, internette yazanları Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 5 yıl önce Türkiye'ye geldiklerini, burada herkesin kendilerine iyi davrandığını, mahalle muhtarı, komşularının hep iyi insanlar olduğunu ifade eden El Suud, şöyle devam etti:

"Oğlumun vefatı nedeniyle vali bey, kaymakam, belediye başkanı yakından ilgilendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefonla arayarak acımızı paylaştı. Kendisi çok samimi bir insan. Bunu telefonda konuşurken hissettim. Kendisine teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan tüm devlet yetkililerine, komşularımıza teşekkür ediyorum."

El Suud, günübirlik işlerde çalıştığını ve bir ihtiyacının olmadığını dile getirerek, kendisinden daha çok fakir olanlara yardım edilmesini istedi.

İç savaş nedeniyle Suriye'den gelenlere kucak açan Türkiye'nin asil bir devlet olduğunu ifade eden baba El Suud, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere tüm devlet yetkililerine teşekkür etti.

MEB'in açıklaması

Olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, "Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde önceki gün intihar eden Suriye uyruklu bir öğrencimizle ilgili bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada yer alan, öğrencimizin intiharında 'Suriyeli olduğu için öğretmeni tarafından azarlandığı ve arkadaşlarınca dışlandığı' iddiaları asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır." denilmişti.

Açıklamada, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşanan olaya değinilerek, "İntihar eden Suriye uyruklu bir öğrencimizle ilgili bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada yer alan; öğrencimizin intiharında 'Suriyeli olduğu için öğretmeni tarafından azarlandığı ve arkadaşlarınca dışlandığı' iddiaları asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanılmıştı.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilk tespitlerine göre, Kartepe Türk Fransız Kardeşlik Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olan Vail El Suud'un, 2018'in Mart ayında 3'üncü sınıfa kayıt yaptırarak eğitimine devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:



"Son derece başarılı bir öğrenci olan Vail El Suud'un, Türk Fransız Kardeşlik İlkokulunda 2018-2019 eğitim öğretim yılında 4'üncü sınıftayken ayın öğrencisi seçildiği, okulda öğretmeni ve arkadaşlarıyla ilgili herhangi bir problemi olmadığı, babasının ilgili bir veli olduğu, okulla sürekli iletişim halinde olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca rehberlik il ekibinin ilk gözlemlerinde, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından sevilen bir öğrenci olduğu tespit edilmiştir. Eğitim camiamızı derinden üzen bu acı olayın bütün yönleriyle araştırılması için müfettiş görevlendirilmiş olup adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir."