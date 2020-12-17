Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

17.12.2020 16:00

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ekmek pişirmeye çalıştığı tandıra düşen 54 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ekmek pişirmeye çalıştığı tandıra düşen 54 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Annesinin tedavi gördüğü hastane önünde "Annemin et kokusunu aldım" diye ağlayan kızını ise yakınları güçlükle sakinleştirdi.

Olay Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki Hanım Kocabay adlı kadın, evinin bahçesinde ekmek pişirmeye çalıştığı tandırın içine düşerek ağır yaralandı. Yaşlı kadının acılar içinde bağırdığını duyan yakınları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve vücudunda ağır yanıklar olduğu belirlenen Kocabay, ambulansa tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada Hastanede tedavi altına alınan Kocabay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kızı hastane önünde feryat etti

Ambulansın arkasından hastaneye gelen Kocabaş'ın yakınları ise hastane önünde sinir krizi geçirdi. Hastane önüne gelen Kocabay'ın kızı, gözyaşlarına boğuldu. "Annemin et kokusunu aldım" diye ağlayan kızı ise yakınları güçlükle sakinleştirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu
Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu
Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu
Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu
Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu
Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu
Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Dilovası, Hastane, Kocaeli, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Konyaspor, Altınordu'yu 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi Hemşirelere "Ben salağım" yazdırdığı iddia edilen başhekim görevden alındı: Tepkimi saygı içinde sözlü olarak gösterdim Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni eleyerek Türkiye Kupası'nda tur atladı IFAB, oyuncu değişikliği kuralında bir değişiklik daha yaptı Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti Kimliğinin bulunduğu cüzdanı kaybeden temizlik işçisi adına kredi çekilmiş Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu
Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu         
16:01
Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın         
15:30
BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşıyı 25 Ocak günü birkaç saat içinde tasarladım BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşıyı 25 Ocak günü birkaç saat içinde tasarladım         
15:17
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı ifadeler: Görüş ayrılıklarımız olsa da Erdoğan sözünü tutan biri Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı ifadeler: Görüş ayrılıklarımız olsa da Erdoğan sözünü tutan biri         
15:08
Gizemli elektrik kesintilerinin sığırcıkların dansından kaynaklandığı ortaya çıktı Gizemli elektrik kesintilerinin sığırcıkların dansından kaynaklandığı ortaya çıktı         
14:38
Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek         
14:03
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Milli Piyango'nun 100 milyon liralık ikramiyesinin kurdurduğu hayaller büyük Milli Piyango'nun 100 milyon liralık ikramiyesinin kurdurduğu hayaller büyük         
12:37
İbrahim Kalın'dan İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz         
12:21
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz         
12:13
Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor         
12:12
Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti         
11:23
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 16:07:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei