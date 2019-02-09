Kocaeli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kocaeli
'nin Dilovası
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Porland mevkisinde Mehmet Kaşık yönetimindeki 34 ZK 0360 plakalı otomobil, Ankara
yönünde ilerlerken kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazada, sürücü ile yanındaki Hasan (26) ve Nagihan Kaşık (30) araçta sıkıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis
ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, sıkışan kişileri bulunduğu yerden çıkardı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralılardan Nagihan Kaşık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.