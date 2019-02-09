Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

35 dakika önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Porland mevkisinde Mehmet Kaşık yönetimindeki 34 ZK 0360 plakalı otomobil, Ankara yönünde ilerlerken kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kazada, sürücü ile yanındaki Hasan (26) ve Nagihan Kaşık (30) araçta sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan kişileri bulunduğu yerden çıkardı.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nagihan Kaşık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:08 Kaynak: AA

Dilovası, Kocaeli, Güncel
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