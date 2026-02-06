Kocaeli'de Türkiye Sohbetleri Toplantısı - Son Dakika
Kocaeli'de Türkiye Sohbetleri Toplantısı

06.02.2026 17:52
Kocaeli'de düzenlenen toplantıda Türkiye Yüzyılı vizyonu ve terörsüz Türkiye süreci ele alındı.

Kocaeli'de, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı yapıldı.

İzmit ilçesindeki bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu, dünyanın bir alt-üst oluş yaşadığını, eski küresel sistemin dağılmış durumda olduğunu söyledi.

Yeni bir küresel sistemin inşası için oluşturulan masanın tam ortasında da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olduğunu belirten Köroğlu, Türkiye'nin adım adım küresel güç olmaya yürüdüğü sürecin hep birlikte yaşandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan da Türkiye Yüzyılı vizyonunun, hedef olarak tam bağımsız, gelişmiş ve dünyada yeni düzen kurulurken Türkiye'nin hak ettiği yeri alabilmesi için yapılacak çalışmaların tamamını kapsayan planlama olduğunu anlattı.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Oğan, "Bunun temel ismi, temel hedefi terör örgütünün silahtan arındırılması ve dağıtılmasıdır. Türkiye'de siyasetin silah vesayetinden ve bölge halkının silah vesayetinden ve baskısından kurtarılması hedefidir." ifadelerini kullandı.

Oğan, Türkiye'de bütün iktidarların zaman zaman bu süreç içerisinde terör örgütüyle çeşitli vesilelerle terörü bitirmek için görüşmeler yaptığına dikkati çekerek, "Bu konuda adımlar atılmış ama bugün yürütülen Terörsüz Türkiye perspektifi, inisiyatifi hepsinden daha farklı bir alanda yürümektedir. Geçmişte olduğu gibi arada garantör ülkeler yoktur. Arada garantör kurumlar yoktur. Arada başkaları yoktur. Türkiye'nin özgün, milli, yerli bir planlaması çerçevesinde yürümektedir." diye konuştu.

Mecliste kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun bu ay sonuna kadar çerçeve raporu Meclis Genel Kuruluna sunacağını aktaran Oğan, bu çerçeve rapor neticesinde Terörsüz Türkiye'ye geçiş kanunu çıkarılmasının mümkün hale geleceğini ifade etti.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İstanbul Topkapı Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Alkin'in de konuşma yaptığı programda, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve katılımcılar da görüşlerini paylaştı.

Kaynak: AA

