Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonları: 14 Tutuklama

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-25 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 118 olaya müdahale edildi, 130 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerin adres ve üst aramalarında, 490 gram sentetik uyuşturucu, 163 gram esrar, 72 gram metamfetamin, 21 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 16 gram kokain, 14 gram skunk, 7 gram amfetamin, 9 sentetik ecza, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 69 bin 245 lira ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla, 109'u ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarma bölgesinde 1 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda ise 21 olayda 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Aramalarda 408 gram esrar, 384 gram sentetik uyuşturucu, 31 gram metamfetamin, 2 gram kokain ve 2 kök kenevir bulundu.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 19'u ise savcılıkça serbest bırakıldı. - KOCAELİ