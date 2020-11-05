Kocaeli'deki cinayet davasında mütalaa verildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 12 yıl önce iş adamı Aydın Koçaslan'ı darbederek öldürdükleri iddiasıyla 4 sanığın tutuklu yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar K.K, F.G, B.A.Y, B.A.A. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Gelen evrak ve dilekçeler okunarak dosyalara konuldu. Duruşmada söz verilen sanıklar, önceki beyanlarını tekrar ederek, tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliye edilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, F.G. B.A.Y. ve K.K'nin "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Olay sonrasında Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada sanık B.A.A'nın delil yetersizliğinden beraat ettiği aktarılan mütalaada, Ceza Muhakemesi Kanunun 223/7'nci maddesi olan "aynı fiil nedeniyle aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir." hükmü uyarınca sanık hakkında açılan kamu davasının reddine karar verilmesi istendi.

Mütalaada, tutuklu sanıkların "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına, "yağma" suçunu işlediklerine dair yeterli delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

Sanık avukatları mütalaaya katılmadıklarını belirterek, savunma hazırlamak için süre istedi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, avukatlara savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 22 Aralık'a erteledi.

Süreç

İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nun talimatıyla Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Aydın Koçaslan'ın öldürülmesine ilişkin davada yargılanan muhasebeci B.A.A'nın delil yetersizliğinden beraat ettiği dosyayı yeniden ele alarak soruşturmayı derinleştirmişti.

Çalışmalar sonucu Koçaslan'ın öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla 6 Ocak'ta 9 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Cinayete karıştıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen muhasebe sorumlusu B.A.A. ile F.G, B.A.Y. ve K.K, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karara itiraz edilmesi üzerine ise elde edilen yeni kanıtlar sonucu 4 şüpheli tutuklanmıştı.