Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki "Trabzon Tanıtım Günleri" Sona Erdi

Kocaeli'deki "Trabzon Tanıtım Günleri" Sona Erdi

2 gün önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen "Trabzon Tanıtım Günleri" sona erdi.

Kocaeli'deki
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen "Trabzon Tanıtım Günleri" sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Trabzonlular Derneği iş birliğiyle "Anadolu Kocaeli'de" konseptiyle Uluslararası Fuar Merkezi'nde 7 Şubat'ta başlayan etkinliklere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Trabzon Tanıtım Günleri'nde peştamal, dolaylık, sürmene bıçağı, mısır ekmeği, çay, tereyağı, peynir gibi birçok yöresel ve kültürel ürün sergilendi. Kocaeli'den ve çevre illerden gelenler Trabzon'u her yönüyle tanıma fırsatı buldu.

Trabzon tanıtım günleri etkinliğinde hain terör saldırısında şehit olan Eren Bülbül unutulmadı. Kocaeli Trabzonlular Derneği standında "Eren için bir söz bırak" etkinliği yapıldı. Fuara katılan vatandaşlar açılan pankarta Bülbül için bir söz bıraktı. Fuara katılan AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Eren için "Şehitler ölmez. Eren Kalbimizde yaşıyor." notunu bıraktı.

Etkiliklerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesince açılan stantta şehrin kültürel yerleri ve değerleri tanıtıldı, kitap ve broşürler vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Ayrıca fuarda pişmaniye çekimi gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:23 Kaynak: AA

Trabzon, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP Eş Başkanı Temelli'den Dikkat Çeken Çıkış: 2021'de Erken Seçim Kaçınılmaz Erdoğan, Protokoldeki Kişiye Kızdı: Verdik, Senin Haberin Yok

Erdoğan: Fırsatçılar Yola Geldiğinde, Tanzim Satışlar Sona Erecek Venezuela Lideri Maduro, Kendini Geçici Devlet Başkanı İlan Eden Guaido'ya Meydan Okudu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.2.2019 23:45:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki "Trabzon Tanıtım Günleri" Sona Erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]