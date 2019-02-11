Kocaeli'deki "Trabzon Tanıtım Günleri" Sona Erdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
'nin desteğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen "Trabzon
Tanıtım Günleri" sona erdi.
Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Trabzonlular Derneği iş birliğiyle "Anadolu Kocaeli'de" konseptiyle Uluslararası Fuar Merkezi'nde 7 Şubat'ta başlayan etkinliklere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Trabzon Tanıtım Günleri'nde peştamal, dolaylık, sürmene bıçağı, mısır ekmeği
, çay, tereyağı, peynir gibi birçok yöresel ve kültürel ürün sergilendi. Kocaeli'den ve çevre illerden gelenler Trabzon'u her yönüyle tanıma fırsatı buldu.
Trabzon tanıtım günleri etkinliğinde hain terör saldırısında şehit olan Eren Bülbül unutulmadı. Kocaeli Trabzonlular Derneği standında "Eren için bir söz bırak" etkinliği yapıldı. Fuara katılan vatandaşlar açılan pankarta Bülbül için bir söz bıraktı. Fuara katılan AK Parti
Kocaeli Milletvekili Fikri Işık
, Eren için "Şehitler ölmez. Eren Kalbimizde yaşıyor." notunu bıraktı.
Etkiliklerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesince açılan stantta şehrin kültürel yerleri ve değerleri tanıtıldı, kitap ve broşürler vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Ayrıca fuarda pişmaniye çekimi gerçekleştirildi.