Kocaeli'deki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Astsubay Toprağa verildi

07.02.2026 21:29
Astsubay Kıdemli Üstçavuş Çağatay Subatay, Kocaeli'deki trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kocaeli'de trafik kazasında hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Üstçavuş Çağatay Subatay'ın cenazesi memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Kocaeli'de dün geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Subatay'ın (38) cenazesi, Tevhid Camisi'ne getirildi.

Kılınan namazın ardından Subatay'ın cenazesi, Çatalhöyük Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Subatay'ın cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Reyhanlı Kaymakamı Muharrem Coşgun, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

