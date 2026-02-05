Kocaeli'den Gazze'ye Yardım TIR'ları Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kocaeli'den Gazze'ye Yardım TIR'ları Uğurlandı

Kocaeli\'den Gazze\'ye Yardım TIR\'ları Uğurlandı
05.02.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze Ticaret Odası, Gazze'ye 750 yatak ve yardımlar göndermek için 2 TIR'ı uğurladı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Gebze Ticaret Odası tarafından Türk Kızılay koordinasyonunda temin edilen 750 yatak, bin battaniye, 275 bot ve 175 adet monttan oluşan malzeme yüklü 2 TIR, törenle Gazze'ye uğurlandı.

Gebze Ticaret Odası öncülüğünde Gazze'ye 750 yatak, bin battaniye 275 bot ve 175 adet battaniyenin gönderilmesi için tören düzenlendi. Gebze Ticaret Odası Hizmet Binası bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlanan törende, Dilovası Müftüsü Dr. İbrahim Köç tarafından dua edildi.

VALİ AKTAŞ: ZALİMİN KARŞISINDA DURDUKLARINI TÜM DÜNYAYA GÖSTERMİŞLERDİR

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, törende yaptığı konuşmada, bir insanlık hareketi başlattıklarını belirterek, "Yapılan yardımın miktarı ve büyüklüğü oradaki insanlar için önemli ama bizim için de tarafın belli olması açısından çok önemli. Bugün yine Kocaeli halkı, iş adamlarımız, vatandaşlarımız, Kızılay'ımız ve Ticaret Odamız işbirliğiyle mazlumun yanında olduğunu ve zalimin karşısında durduklarını tüm dünyaya göstermişlerdir" dedi.

GTO BAŞKANI ASLANTAŞ: ORTAÇAĞDAN KALMA TAKTİKLERLE BİR MİLLET ABLUKA ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Gebze Ticaret Odası(GTSO) Başkanı Abdurrahman Aslantaş da Gazze'de yaşananların bölgesel bir sorun olmadığını insanlık tarihinin vicdani bir sorunu olduğunu belirtti. Orta Çağ'dan kalma taktiklerle bir milletin abluka altına alındığını vurgulayan Aslantaş, şöyle konuştu:

"Gebze Ticaret Odası olarak bizler sadece ticari olarak değil insani olarak da yapmamız gereken görevin en iyisini yapma gayretindeyiz. Dünya ne kadar zenginleşirse zenginleşsin insani, değer taşımıyorsa bu zulümden başka bir noktaya taşınmıyor."

Konuşmalar ve yapılan duanın ardından Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Kaymakamı Mehmet Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, bazı yardım malzemelerini elleriyle TIR'lara yükledi. 2 TIR'daki yardım malzemelerinin kara yoluyla Mersin Limanı'na, oradan gemiyle Mısır'a oradan da Gazze'ye ulaştırılması planlanıyor.

Kaynak: DHA

Kocaeli, Güncel, Gazze, Gebze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'den Gazze'ye Yardım TIR'ları Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı
Talisca kararını yönetime iletti İmzayı atıyor Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor
Beşiktaş’ın yeni transferi İstanbul’a indi Yaptığı olay oldu Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a indi! Yaptığı olay oldu
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
20 yıla kadar hapis talebi Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı 20 yıla kadar hapis talebi! Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı

14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
14:21
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
13:31
Karim Benzema Suudi Arabistan’ı karıştırdı: Sen kimsin
Karim Benzema Suudi Arabistan'ı karıştırdı: Sen kimsin?
13:28
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
13:14
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:30
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:49
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 14:40:05. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'den Gazze'ye Yardım TIR'ları Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.