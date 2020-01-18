Kocaeli'den İdlib'e yardım - Son Dakika
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Kocaeli'den İdlib'e yardım

6 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Karamürsel Şubesi öncülüğünde başlatılan "İdlib Acil Yardım Kampanyası" kapsamında, Suriye'ye 1 tır yardım malzemesi gönderildi.

Kocaeli'den İdlib'e yardım, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Karamürsel Şubesi öncülüğünde başlatılan "İdlib Acil Yardım Kampanyası" kapsamında, Suriye'ye 1 tır yardım malzemesi gönderildi.

Kampanyaya, Karamürsel Din Görevlileri Derneği, Karamürsel El Ele Derneği, Karamürsel Erzurumlular Derneği, Akçakoca Cami Derneği, Diyanet-Sen Karamürsel Temsilciliği, Karamürsel İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği, Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Kültür Yardımlaşma Derneği ile Anadolu Gençlik Derneği Karamürsel Temsilciliği de destek verdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Karamürsel Şubesi Başkanı İsmail Demirci, törende yaptığı konuşmada, kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, "Bombardımanın yoğunlaşmasıyla insanlar, İdlib ve Hama kırsalından Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere göç etmeye başladılar. Her şeylerini geride bırakan kardeşlerimiz için acil yardım gerekiyor. Bu kapsamda hazırlanan insani yardım malzemelerinden oluşan 1 tırı bugün buradan dualarla uğurluyoruz. İHH İnsani Yardım Vakfı, sizin destekleriniz sayesinde savaşın ilk gününden beri milyonlarca mazluma yardım ulaştırdı ve ulaştırmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Daha sonra 4 Temmuz Mahallesi'nde bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı deposu önünden Suriye'ye 1 tır yardım malzemesi gönderildi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:22 Kaynak: AA
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