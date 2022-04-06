Kocaeli güne yoğun sisle başladı - Son Dakika
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Kocaeli güne yoğun sisle başladı

06.04.2022 08:52

Kocaeli güne yoğun sisle başladı Kocaeli'de etkisini gösteren yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor Kocaeli'de sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor.

Kocaeli güne yoğun sisle başladı

Kocaeli'de etkisini gösteren yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor

KOCAELİ - Kocaeli'de sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor. Sis sebebiyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler ise zor anlar yaşıyor.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü Kocaeli'de, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkisini gösteriyor. Körfez ve Derince'nin merkezinde, İzmit, Kartepe ve Başiskele'nin ise yüksek kesimlerinde etkisini gösteren sis sebebiyle sürücüler dikkatle ilerliyor. Zaman zaman etkisini arttıran sis sebebiyle günlük yaşam ve ulaşım olumsuz etkileniyor.

Kocaeli güne yoğun sisle başladı
Kocaeli güne yoğun sisle başladı
Kocaeli güne yoğun sisle başladı

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Kaynak: İHA

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