Kocaeli güne yoğun sisle başladı - Son Dakika

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Kocaeli güne yoğun sisle başladı

Kocaeli'de etkisini gösteren yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor

KOCAELİ - Kocaeli'de sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor. Sis sebebiyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler ise zor anlar yaşıyor.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü Kocaeli'de, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkisini gösteriyor. Körfez ve Derince'nin merkezinde, İzmit, Kartepe ve Başiskele'nin ise yüksek kesimlerinde etkisini gösteren sis sebebiyle sürücüler dikkatle ilerliyor. Zaman zaman etkisini arttıran sis sebebiyle günlük yaşam ve ulaşım olumsuz etkileniyor.