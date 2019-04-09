Kocaeli 'İki Çocuğum Oldu Ama Bana Anne Diyen Olmadı'

'İki çocuğum oldu ama bana anne diyen olmadı'Kocaeli'nin Derince İlçesi'nde yaşayan Çağlayan Koç (34), genetik bir hastalık nedeniyle 2 çocuğunu da küçük yaşlarda kaybetti.

'İki çocuğum oldu ama bana anne diyen olmadı'



Kocaeli'nin Derince İlçesi'nde yaşayan Çağlayan Koç (34), genetik bir hastalık nedeniyle 2 çocuğunu da küçük yaşlarda kaybetti. Acılı anne, gen tedavisi ile bu sorundan kurtulabileceğini öğrendi ancak tedavi maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle karşılayamayınca kitap yazmaya karar verdi. Kitabın satışından elde ettiği geliri tedavisine harcayacağını ifade eden Koç, yaşadığı acıyı 2 çocuğum oldu ama bana anne diyen olmadı sözleriyle anlattı.



Derince İlçesi'nde bir ilkokulda temizlik görevlisi olarak çalışan Çağlayan Koç, 2012 yılında Poyraz, 2014 yılında da Yusuf adını verdiği 2 çocuk dünyaya getirdi. Poyraz 14 aylıkken, Yusuf ise 23 aylıkken yaşamını yitirdi. Acılı anne yapılan incelemeler sonucu bir gen hastalığı nedeniyle çocuklarını kaybettiğini öğrendi. DNA'da bulunan sorunlu genleri ayıran tedavinin ücretinin yüksek olduğunu öğrenen Koç, hastanede tedavisi süresince şahit olduğu hayat hikayelerini kitap haline getirmeye karar verdi. Genç kadın 'Acı Hayatlar' ismini verdiği kitabı yazdı. Çağlayan Koç şimdi kitabın basımını üstlenecek bir hayırsever aradığını açıkladı.



'ÇOCUKLARIM OLDU AMA BANA ANNE DİYEN OLMADI'



İki çocuğunu kaybetmenin üzüntüsünü hala yaşadığını ifade eden Koç, İki çocuğumu hastalıkları nedeniyle kaybettim. Hastanelerde tedaviler gördüm. Gen hastalığım nedeniyle çocuğumun olamayacağını söylediler. Gen tedavisinin de yüksek rakamlar karşılığında yapıldığını öğrendim. Yeniden çocuk sahibi olmak istiyorum. Bu arada hastanede gördüğüm hikayeleri kitaba dönüştürdüm. Eğer kitabımı bastıracak bir hayırsever bulabilirsem yeniden çocuk sahibi olmak için Gen tedavisi göreceğim. Şu ana kadar iki çocuğum oldu ama bana anne diyen olmadı. İnşallah tedavim gerçekleşir ve çocuk sahibi olurum dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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