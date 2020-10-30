Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı

Kocaeli merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Biri daha önce ihraç edilmiş yüzbaşı, 6'sı eski askeri okul öğrencisi 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen yüzbaşı ile 6 eski askeri okul öğrencisi yakalanmıştı.

Son Dakika

Nihat Hatipoğlu'dan bira içen kızlarla ilgili yeni açıklama: Ben de sizinle beraber oturayım mı deseydim

Pakistan Donanması'na ait gemi Türkiye'de uluslararası deniz tatbikatına katıldı

Azerbaycan ordusu karşısında çaresiz kalan Ermenistan, kadınları askere almaya başladı

Son Dakika! Azerbaycan, aralarında bebek, çocuk ve kadınların olduğu 90 sivilin Ermenistan tarafından katledildiğini bildirdi

Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu

Fatih Terim onay verdi, G.Saray Dorukhan Toköz için Beşiktaş'a teklif yapacak

Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti

Mahalle muhtarı, 4 erkek çocuğuna istismar suçundan tutuklandı