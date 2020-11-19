Kocaeli'nde çocuklar eğlenmeye devam ediyor - Son Dakika

Kocaeli'nde çocuklar eğlenmeye devam ediyor

19.11.2020 15:45
Kocaeli'nde çocuklar eğlenmeye devam ediyor, System.String[]

Bir haftalık tatile çıkan öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Sanat ve Eğlence atölyelerinde doyasıya eğlenmeye devam ediyor.

Bir haftalık tatile çıkan öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Sanat ve Eğlence atölyelerinde doyasıya eğlenmeye devam ediyor.

Çocuklara verdiği önemle bilinen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2020-2021 eğitim döneminde birinci yarıyıl tatili nedeniyle çocukların güzel zaman geçirebilmesi için Sanat ve Eğlence atölyeleri düzenledi. Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenmeye devam etti. Çocuklar kendileri için hazırlanan atölyelerde şarkılar söyledi, çeşitli tasarımlar yaptı. Çocukların dikkatini en çok Erdoğan ve Selin Cengiz'in Karagöz Atölyesi çekti. Karagöz'ün 500 yıllık geçmişini öğrenen çocuklar, Gölge oyununun her bir karakterini tek tek tanıyıp tasvirlerini inceledi.

'Zeynep Akyıldız ile sesimi keşfediyorum' atölyesinde ise çocuklar keyifli dakikalar geçirdi. Hep birlikte notaları öğrenen çocuklar, birlikte şarkılar söyleyip koro çalışması yaptı. Kids Nook Masal Atölyelerinde ise çocuklar masallar dinleyip yastık boyadılar. Masal anahtarlığı ve hayal gözlüğü yapan çocuklar ardından Gökçe Kurt Eliz ile çok keyifli bir masal saati gerçekleştirildi.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenciler için hazırladığı Sanat ve Eğlence atölyeleri yarın sona eriyor. Sanat ve Eğlence atölyelerinin hafta sonu yapılması planlanan etkinlikleri İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelge kapsamında iptal edildi. - KOCAELİ

Kocaeli'nde çocuklar eğlenmeye devam ediyor
Kocaeli'nde çocuklar eğlenmeye devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Karagöz, Kongre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'nde çocuklar eğlenmeye devam ediyor - Son Dakika


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