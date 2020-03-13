Kocaeli'nde, halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'nde, halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

Kocaeli'nde, halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti (2)

6 saat önce

YAŞAMINI YİTİRDİKocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan Fatma Ayhanım (75) kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nde, halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti (2), System.String[]

YAŞAMINI YİTİRDİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan Fatma Ayhanım (75) kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.


Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:40 Kaynak: DHA
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