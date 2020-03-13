Kocaeli'nde, halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

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Kocaeli'nde, halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti (2)
6 saat önce
YAŞAMINI YİTİRDİKocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan Fatma Ayhanım (75) kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:40 Kaynak: DHA
YAŞAMINI YİTİRDİ
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan Fatma Ayhanım (75) kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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