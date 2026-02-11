Kocaeli'nde Toprak Kayması: 3 Katlı Binanın Duvarı Çöktü - Son Dakika
Kocaeli'nde Toprak Kayması: 3 Katlı Binanın Duvarı Çöktü

11.02.2026 13:39
İzmit'te inşaat alanında toprak kayması oldu, 3 katlı binanın bahçe duvarı çöktü, tahliye yok.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde inşaat için temel kazısı yapılan alanda meydana gelen toprak kayması sonucu 3 katlı bir binanın bahçe duvarı ve sokaktaki yolun bir bölümü çöktü.

Olay, sabah saatlerinde Tüysüzler Mahallesi Esra Sokak'ta meydana geldi. Bir inşaat için temel kazası yapılan bölgede toprak kayması oldu. Kayan toprak kütlesi inşaat sahasına yayıldı, sokaktaki asfaltın bir bölümünün altı boşaldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler şeritle sokağı yaya ve taşıt trafiğine kapattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

Öğle saatlerinde ise inşaat sahasının yan tarafındaki 3 katlı binanın bahçe duvarının bir kısmı çöktü. Ekipler incelmesi sonucu binada herhangi risk oluşturacak durum bulunmadığı belirlendi. Bu nedenle binanın tahliye edilmesine gerek görülmedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: DHA

