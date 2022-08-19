Polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı, serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı, serbest bırakıldı

19.08.2022 22:09
Polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı, serbest bırakıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, 17 Ağustos tarihinde Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde rutin asayiş uygulaması yaptığı esnada, 41 AKB 287 plakalı Fiat marka otomobil, polisin 'dur' ihtarına uymadı. Önce polis memuru R.A.'ya çarpan otomobil, daha sonra ters yöne girerek olay yerinden uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru R.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yakalandı, daha sonra serbest bırakıldı

Polis memuru R.A.'ya çarpıp kaçan sürücünün kullandığı otomobil, Sırasöğütler Mahallesi Öksüz Sokak'ta boş arazide bulundu. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından R.A.'yı yaralayan sürücünün B.Z. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından B.Z. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen şahıs, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs, burada çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Kocaeli'de 'Fotoğraf Teknolojileri Müzesi' açıldı Kocaeli'de 'Fotoğraf Teknolojileri Müzesi' açıldı Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobil 100 metreden şarampole uçtu Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobil 100 metreden şarampole uçtu
Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı, serbest bırakıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:20 Seferovic'den Galatasaraylıları şaşırtan pozisyon! Herkes aynı soruyu soruyor
21:10 Merkez Bankası aylar sonra neden faizi düşürdü? İşte kritik kararın altında yatan sebep
20:49 Aday olacağı iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündem olacak çıkış: Seçimi ilk turda alırız
20:46 Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya'nın transferi için Westerlo ile anlaşma sağladı
20:22 Şaşkınlık yaratan hırsızlık! Çalınan eşyayı duyanlar kulaklarına inanamadı
20:02 Ümraniyespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler netleşti
19:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun tatillerini eleştirip İstanbullulara seslendi: Ders vermeye hazır mısınız?
19:04 Şarkıcılık yapan fenomen Solmaz, düğünde giydiği kıyafetle gelinin bile önüne geçti!
19:01 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan metro yapımı töreninde kritik vurgu: Sultanbeyli en az oy aldığımız yerlerden biri
18:57 İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Mansur Yavaş aday olsun" sözlerine verdiği tepki dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 22:09:30. #1.13#
SON DAKİKA: Polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı, serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement