Kavgayı ayırmak isteyen şahsı bıçaklayıp kayıplara karıştılar - Son Dakika
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Kavgayı ayırmak isteyen şahsı bıçaklayıp kayıplara karıştılar

04.08.2022 01:24
Kavgayı ayırmak isteyen şahsı bıçaklayıp kayıplara karıştılar

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan bir barda iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen şahıs bacağından bıçaklandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan bir barda iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen şahıs bacağından bıçaklandı. Kavgaya karışan kişiler olay yerinden kaçarken yaralı şahıs ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, Gölcük ilçesi Değirmendere Merkez Mahallesi'nde bulunan bir barda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde şahıslar bıçakla birbirine saldırdı. Olayı gören S.Ö. kavgayı ayırmak isterken bacağından yaralandı, kavgaya karışan 2 şahıs ise kayıplara karıştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Değirmendere, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavgayı ayırmak isteyen şahsı bıçaklayıp kayıplara karıştılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kavgayı ayırmak isteyen şahsı bıçaklayıp kayıplara karıştılar - Son Dakika
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