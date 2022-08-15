Kaza yapmamak için direksiyonu çevirdi, karşı yönden gelen araca çarptı: 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde önünde seyreden aracın kırmızı ışıkta ani fren yapması ile ters şeride giren otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden 41 NP 023 plakalı otomobil sürücüsü R.E., önünde ilerleyen aracın kırmızı ışıkta ani fren yapması neticesinde direksiyonu ters şeride kırdı. Bu sırada otomobil, karşı şeritten gelen K.K. idaresindeki 34 EB 1178 plakalı Seat model otomobille çarpıştı. Kazada sürücü K.K. yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle aksayan trafik araçların yoldan çekilmesi ile normale döndü. Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde otomobilin ters şeride girerek başka bir otomobille çarpışması yer alırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ