İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, olayın ardından mahalledeki 10 adreste yapılan aramada, 8 ruhsatlı tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, muşta ve sustalı bıçak ile 13 cep telefonuna el konulmuştu.

Ömer-Sibel İlter çiftinin 2 çocuğundan biri olan Musa İlter, 21 Ağustos'ta yorgun mermi isabet etmesi sonucu başından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuğun 12 Eylül 'de beyin ölümü gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

AK Parti, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de başına isabet eden yorgun mermiyle ölen çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika

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