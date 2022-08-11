Cadde yağmur suyuyla doldu, milyonluk araç yolda kaldı - Son Dakika
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Cadde yağmur suyuyla doldu, milyonluk araç yolda kaldı

11.08.2022 12:19

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde etkili olan sağanak, milyonluk otomobilin yolda kalmasına sebep oldu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde etkili olan sağanak, milyonluk otomobilin yolda kalmasına sebep oldu. İlçenin bazı noktalarında bulunan ekili tarım arazileri de sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kocaeli'de sağanak etkili oldu. Özellikle Kartepe ilçesinde şiddetini hissettiren sağanak, birçok olumsuzluğa sebep oldu. Yoğun su birikintisinden dolayı Çepni Caddesi'nde milyonluk otomobil yolda kaldı. Mercedes marka otomobil, çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı. İlçenin başka noktalarında ise kanalizasyon suları taştı, caddelerde su birikintisi oluşturdu. Ekili tarım arazilerini de su bastı. Belediye ekipleri, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için kentin her noktasında çalışmalarını sürdürüyor. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tragger, Kocaeli, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cadde yağmur suyuyla doldu, milyonluk araç yolda kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cadde yağmur suyuyla doldu, milyonluk araç yolda kaldı - Son Dakika
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