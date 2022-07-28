GALVANİZ FABRİKASINDA 11 KİŞİNİN YARALANDIĞI PATLAMA ANI KAMERADA - Son Dakika
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GALVANİZ FABRİKASINDA 11 KİŞİNİN YARALANDIĞI PATLAMA ANI KAMERADA

28.07.2022 10:04

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki bir galvaniz fabrikasında alüminyum kazanının patlaması sonucu 11 işçi yaralandı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki bir galvaniz fabrikasında alüminyum kazanının patlaması sonucu 11 işçi yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kartepe ilçesindeki Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir galvaniz fabrikasında saat 02.00 sıralarında alüminyum kazanında patlama meydana geldi. Patlama sırasında kazandaki madde etrafa saçılırken, 11 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar olan 6 işçi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaralanan 5 işçi ise kendileri Kocaeli Devlet Hastanesi'ne gitti. PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Fabrikada 11 kişinin yaralandığı patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, işçiler bir kazanı hareket ettirdikleri sırada patlama meydana geldiği ve işçilerin çevreye savrulduğu anlar yer alıyor.

YORUMLAR
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Galvaniz fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi: 11 kişi yaralı Galvaniz fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi: 11 kişi yaralı Kağıt fabrikasının geri dönüşüm alanındaki yangında 80 bin ton hurda kağıt kül oldu Kağıt fabrikasının geri dönüşüm alanındaki yangında 80 bin ton hurda kağıt kül oldu
Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GALVANİZ FABRİKASINDA 11 KİŞİNİN YARALANDIĞI PATLAMA ANI KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: GALVANİZ FABRİKASINDA 11 KİŞİNİN YARALANDIĞI PATLAMA ANI KAMERADA - Son Dakika
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