GALVANİZ FABRİKASINDA 11 KİŞİNİN YARALANDIĞI PATLAMA ANI KAMERADA

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki bir galvaniz fabrikasında alüminyum kazanının patlaması sonucu 11 işçi yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kartepe ilçesindeki Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir galvaniz fabrikasında saat 02.00 sıralarında alüminyum kazanında patlama meydana geldi. Patlama sırasında kazandaki madde etrafa saçılırken, 11 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar olan 6 işçi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaralanan 5 işçi ise kendileri Kocaeli Devlet Hastanesi'ne gitti. PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Fabrikada 11 kişinin yaralandığı patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, işçiler bir kazanı hareket ettirdikleri sırada patlama meydana geldiği ve işçilerin çevreye savrulduğu anlar yer alıyor.