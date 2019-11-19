Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan barajda su seviyesi yüzde 19'a geriledi
Son Dakika Güncel Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan barajda su seviyesi yüzde 19'a geriledi - Son Dakika

Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan barajda su seviyesi yüzde 19'a geriledi

7 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin içme suyunun karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19'lara gerilemesi sonrası açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doc. Dr. Tahir Büyükakın, bir haftadır Sapanca Gölü'nden su aldıklarını ve bir riskin olmadığını söyledi.

Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan barajda su seviyesi yüzde 19'a geriledi, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin içme suyunun karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19'lara gerilemesi sonrası açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doc. Dr. Tahir Büyükakın, bir haftadır Sapanca Gölü'nden su aldıklarını ve bir riskin olmadığını söyledi.


Kocaeli'ye sonbahar mevsiminde beklenen yağışların henüz düşmemesi barajlardaki doluluk oranını etkiledi. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19'a kadar düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre Yuvacık Barajı'nda 9.5 milyon metreküp su kaldı. Havadan görüntülenen Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesinin oldukça düştüğü gözlemlendi. Mevsimsel olarak barajda su seviyesinde azalma olduğunu belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye (KBB) Başkanı Doc. Dr. Tahir Büyükakın, bir haftadır Sapanca Gölü'nden su aldıklarını ve bir riskin olmadığını söyledi.


Sapanca Gölü'nden 3 pompa ile su almaya devam ettiklerini ifade eden Büyükakın, "Bu tür kriz durumlarda şehrin susuz kalmaması maksadıyla Sapanca Gölü'nden Yuvacık Barajına döşenmiş bir hat var. 4 pompa ile gölden baraja su basılıyor. Şu anda 3 pompamız çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Günlük 180 bin ton civarında suyu pompalarla Sapanca Gölü'nden baraja basıyoruz. Günlük 50 bin ton civarında da doğal olarak su geliyor. Böylelikle de şehrin günlük su ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Bir risk yok. Bu konuda vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını, her şeyin kontrol altında olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sapanca Gölü'nün üzerindeki 1 metrelik kısım bizim barajın tamamını dolduruyor" dedi. - KOCAELİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu petek ile eviniz 7,5 liraya ısınacak
Otobüste genç kıza sözlü taciz iddiası: Karşımda oturma kalk, gözüm kayıyor İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 krizi hakkında açıklama: NATO Zirvesi'nde ABD'nin tekliflerini alacağız Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 19:48:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan barajda su seviyesi yüzde 19'a geriledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]