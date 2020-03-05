Kocaeli öğrenci midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı 27 yaralı - Son Dakika

Midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 27 yaralı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde öğrenci taşıyan belediyeye ait midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 27 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde, Abdi İpekçi Mahallesi Ethem Bey Caddesi kavşağında meydana geldi. Kitap fuarına öğrenci götürdüğü öğrenilen Kenan Demirel idaresindeki 41 L 0465 plakalı Darıca Belediyesi'ne ait midibüs kavşakta Suat Gedik idaresindeki 06 FM 9947 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı görenler yardıma koşarak, 112 Acile haber verdi. Olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Suat Gedik ağır yaralanırken, midibüs içerisinde bulunan 23'ü öğrenci olmak üzere 26 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Suat Gedik olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Midibüste yaralananlar ise kontrol amaçlı çevre hastanelere sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.