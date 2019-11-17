Son Dakika Haberleri: Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü
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Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü

6 saat önce

Kocaeli'de sonbaharın gelmesi ile 'renk cümbüşü' yaşanan ormanlarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü, System.String[]

Kocaeli'de sonbaharın gelmesi ile 'renk cümbüşü' yaşanan ormanlarda kartpostallık görüntüler oluştu. Farklı renklerin bir araya gelerek oluşturduğu manzara havan görüntülendi.

Kocaeli'de son baharın gelmesi ile ağaçlar farklı renklere büründü. Çam, kestane, kavak, fındık, gürgen, çınar, ceviz başta olmak üzere birçok ağaç türünün bulunduğu Kocaeli'de sonbaharın gelmesi ile adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Sıcakların azalması ile ormanlarda bulunan ağaçlar farklı renklere büründü. Farklı renk türlerinin bir araya geldiği ormanlarda kartpostallık manzaralar oluştu. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kartepe ve yaylaları bilinen Başiskele ilçesinin Yuvacık bölgesinde son baharın gelmesi ile oluşan renk cümbüşü havadan görüntülendi.

(Murat Kanber/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
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