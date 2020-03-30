Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bolu, Bartın ve Karabük'te Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bolu, Bartın ve Karabük'te Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bolu, Bartın ve Karabük'te Kovid-19 tedbirleri

6 saat önce

Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bolu, Bartın ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bolu, Bartın ve Karabük'te Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bolu, Bartın ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı il genelinde aldığı önlemleri artırdı.

Bu kapsamda, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü, özel halk otobüsleri için çalışma başlattı.

Toplu taşımada belediye otobüslerinin yanı sıra özel halk otobüsleri de Büyükşehir Belediyesince dezenfekte ediliyor.

Toplu taşıma sürücüleri ve bu araçları kullanmak zorunda olan vatandaşların el hijyenleri göz önünde bulundurularak, ulaşım kooperatiflerine bağlı toplu taşıma aracı için 2 bin dezenfektan ve maske dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi üç boyutlu yazıcılarla maske üretiyor

Büyükşehir Belediyesine bağlı bilgievlerinde üç boyutlu (3D) yazıcılarla, sağlık çalışanları için yüz maskeleri üretilmeye başlandı.

Maskeler, doktor ve hemşirelerin kullanması için ücretsiz bir şekilde çeşitli hastanelere ulaştırılacak.

Bilgievi 3D tasarım eğitmeni Fatih Acar, yaptığı açıklamada, "Koronovirüsle mücadelede Bilgievi olarak neler yapabiliriz noktasında düşündük ve bu şekilde maske üretmeye karar verdik. Bu maskeler sağlık çalışanlarını, özellikle hastayla temas oldukları zaman, herhangi bir hastanın hapşırmasında ya da nefesiyle bulaşmasını önlemek için bir nevi siper amaçlı yapılmış maskeler." ifadelerini kullandı.

Şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler sürüyor

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında, şehrin giriş ve çıkışlarında oluşturulan 7 noktada denetimleri sürdürüyor.

Ekipler, şehre giriş ve çıkış yapan araçları durdurarak, vatandaşların seyahat izin belgeleri ve sağlık durumlarını 24 saat boyunca kontrol ediyor.

İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da kontrol noktalarını ziyaret ederek, çalışmaları yerinde denetliyor.

Sakarya'da "Kovid-19" denetimi

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kent girişinde polis ekiplerince sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü.

Ayrıca toplu taşıma araçlarının da seyahat izin belgelerini kontrol eden, yolcular arasındaki sosyal mesafe ve kimlikleri denetleyen ekipler, vatandaşları tedbirlere uyulması ve mecbur olmadıkça yolculuk yapılmaması konusunda uyardı.

Uygulama kapsamında ateşi ölçülen vatandaş Harun Kırık, kontrollerin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Elimizden geldiği kadar sokağa çıkmamaya dikkat ediyoruz. İş yerlerimizi belirli saatlerde açıyoruz. Hepimizin sağlığı için güzel, gerekli bir uygulama." diye konuştu.

Recep Aşık da uygulamayı güzel bulduğunu dile getirerek, "Mümkün oldukça dışarıya çıkmamak gerekiyor, özellikle yaşlılar. Uygulamayı güzel buluyorum. Tedbirler daha da sıklaşabilir, daha da kısıtlamalar gelebilir." ifadelerini kullandı.

Karabük

Karabük'te belediye ekipleri, cadde ve sokaklarla halkın yoğun kullandığı alanları dezenfekte etti.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini, vatandaşlardan gelen taleplere göre çalışma yaptıklarını, ayrıca 65 yaş ve üstündeki insanlara her anlamda destek olduklarını ifade etti.

Ayrıca Safranbolu Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışmalarını sürdürüyor.

Safranbolu Belediyesi ekipleri de ilçedeki meydanları ve ortak alanları dezenfekte etti.

Öte yandan Karabük Sağlık Müdürlüğü, kente gelen 1438 araçtaki 5 bin 553 kişinin sağlık kontrolünden geçirildiğini bildirdi.

Bolu

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bulunan markette, koronavirüs tedbirleri kapsamında, çalışanlar ile müşteriler arasında "sıfır temas" uygulamasına geçildi.

Kasiyerlerin olduğu alan, şeffaf brandayla kapatılarak, müşterilerle yakın temasın önüne geçildi.

Para ve ürün alışverişi yapılabilmesi için şeffaf brandaya delik açıldı.

Mudurnu'da ise polis ekipleri tarafından, koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurulan araçlarda seyahat edenlerin ateşi ölçüldü.

Polis ekipleri, araçlarda bulunanları zorunlu olmadıkça şehirler arası seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Zonguldak

Ereğli Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten halk evlerinde yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında üretilen maskelerin dağıtımına başlanacak.

Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, halk evlerinde eğitim gören kursiyerlerce gönüllü olarak maske dikimine başlandığı, üretimi artırmak için yeni makine alındığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, maskelerin standartlara uygun üretildiğini belirterek, "Üretimi hızlandırmak istiyoruz. İstanbul'dan makine alıp getirdik. Bunda iplik yok, tamamen baskı yöntemiyle hızlı üretim yapıyor. Bu şekilde evlere dağıtacağımız maskelerin üretimini de hızlandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Bartın

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Bartın Devlet Hastanesinin pandemi hastanesine dönüştürüldüğü, Kadın Doğum Hastanesinin de Devlet Hastanesi olarak hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, İl Umumi Hıfzısshha Meclisi tarafından alınan bütün önleyici tedbir kararlarının Valilik web sayfası, sosyal medya hesapları, basın duyuruları, hatta cami ve belediye hoparlöründen ilan edilerek duyurulduğu belirtildi.

Hastanelerdeki olası veya kesin vaka sayısının açıklanmasında, yetkinin tamamen Sağlık Bakanlığında olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastanedeki ve izolasyondaki her kişi diğerlerinden arındırılmış kişidir. Bartın Devlet Hastanesinde kuvvetli olası vakalar bulunmakta ve Sağlık Bakanlığı protokollerine göre izlenmektedir. Çeşmi Cihan KYK yurdunda şu an 20 kişi karantinada tutulmakta olup bu kişiler, şüpheli vakalarla korumasız teması olan veya yurt dışı dönüşü evde karantina emrine uymayan kişilerdir. Bu kişilerin 14 gün izolasyonları sağlanmakta, ihtiyaçları karşılanmakta, muayene ve testleri yapılmakta ve süre bitiminde çıkarılmaktadır. Önceki 14 günlük dönemde süresini tamamlamış 21 kişinin yurttan ayrılışı yapılmıştır."

Hızlı tarama testlerinin ülkeye geliş miktarına göre oranlanarak illere dağıtıldığı ve Bartın'a da bu orana tekabül eden sayıda hızlı tarama testinin ulaştığı ve kullanılmaya başlandığı aktarılan açılamada, söz konusu testlerin, bireysel başvuruya bağlı olarak isteyen herkese uygulanacak testler olmadığına işaret edildi.

Koronavirüs, Kocaeli, Karabük, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:00 Kaynak: AA

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