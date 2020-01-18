Kocaeli Şehir Tiyatroları 4 yeni oyunu sanatseverlerle buluşturacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli Şehir Tiyatroları 4 yeni oyunu sanatseverlerle buluşturacak - Son Dakika

Kocaeli Şehir Tiyatroları 4 yeni oyunu sanatseverlerle buluşturacak

6 saat önce

Kocaeli Şehir Tiyatroları 4 yeni oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Kocaeli Şehir Tiyatroları 4 yeni oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Şehir Tiyatroları, ocak, şubat ve mart aylarında 4 yeni oyunu sanatseverlerle buluşturacak.

Sezonu "Macbeth" ile açan ve ardından bir Broadway müzikali tadında "Günün Çorbası" ile sahne alan Kocaeli Şehir Tiyatrolarında yeni oyunların provaları devam ediyor.

Tek kişilik komedi olan ve yönetmenliğini Volkan Dinç'in yaptığı "Tamamen Doluyuz" adlı oyun, şubatta sahnelenecek.

Güçlü performansı ile Aytek Mete Elgün'ün birbirinden renkli karakterleri canlandıracağı oyun, Kocaeli seyircisini güldürmeye hazırlanıyor.

"Dünya klasikleri şehir tiyatroları sahnesinde"

Bir diğer oyun ise Jules Verne'nin ünlü romanı "Seksen Günde Devr-i Alem", Kocaeli Şehir Tiyatroları sahnesine taşınacak.

Oyun, Gökhan Kocaoğlu'nun yönetmenliğinde, masalsı tadıyla şubatta sahnelenecek.

Bir dünya klasiği olan, Anton Çehov'un yazdığı "Vişne Bahçesi", Mehmet Birkiye'nin yorumuyla mart ayında prömiyer yapacak.

Son olarak Selim Taylan Ertuğrul'un yönettiği "Üç Küçük Köpek Yavrusu" adlı yeni masal, çocuklarla buluşacak.

Kocaeli Şehir Tiyatroları 4 yeni oyunu sanatseverlerle buluşturacak

Şehir Tiyatroları, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:05 Kaynak: AA
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