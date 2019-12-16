Kocaeli tartıştığı komşusunu vurdu - Son Dakika
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Kocaeli tartıştığı komşusunu vurdu

6 saat önce

Tartıştığı komşusunu vurduKocaeli'nin Başiskele ilçesinde, Muharrem A. tartıştığı komşusu Barış Ç.'yi tabanca ile ateş ederek vurdu.

Tartıştığı komşusunu vurdu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, Muharrem A. tartıştığı komşusu Barış Ç.'yi tabanca ile ateş ederek vurdu. Hastaneye kaldırılan Barış Ç. tedavi altına alındı.

Olay sabah saatlerinde, Başiskele Yeniköy Mahallesi Zembil Sokak'ta meydana geldi. Muharrem A. ile komşusu Barış Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan tabancasını alan Muharrem A., kendi evinin önünde duran Barış Ç.'ye 2 el ateş etti. Mermilerden birinin karnına isabet etmesi sonucu Barış Ç. kanlar içerisinde yere yığılırken, Muharrem A. ise tekrar evine girdi.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Barış Ç., daha sonra ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurşunun iç organlarına zarar verdiği tespit edilen Barış Ç. ameliyata alındı.

Muharrem A. ise, polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Muharrem A.'nın evinde yapılan aramada olayda kullandığı silah da ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Muharrem A. polis merkezine götürüldü.

Kocaeli tartıştığı komşusunu vurdu

Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:50 Kaynak: DHA
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