Son Dakika Haberleri: Kocaeli Tem'de Kontrolden Çıkan Tır Devrildi, 10 Kilometre Araç Kuyruğu Oluştu

Kocaeli Tem'de Kontrolden Çıkan Tır Devrildi, 10 Kilometre Araç Kuyruğu Oluştu

15 dakika önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, TEM Otoyolu'nda elektronik eşya ve kuru gıda yüklü TIR devrildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, TEM Otoyolu'nda elektronik eşya ve kuru gıda yüklü TIR devrildi. Ulaşım tek şeritten sağlanırken, yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaza gece saatlerinde, TEM Otoyolu Dilovası Gişeler mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Zafer Çelik idaresindeki 25 HC 669 plakalı elektronik eşya ve kuru gıda yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü kazadan yaralanmadan kurtuldu. Kazada, TIR'ın dorsesinde yüklü olan elektronik eşya ve kuru gıdalar yola saçıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, TEM Otoyolu Ankara yönünde 2 şerit trafiğe kapandı.

Devrilen TIR'ın bağlı olduğu nakliye firmasına ait başka bir kamyon olay yerine çağrılarak, TIR'dan yola saçılan ürünler kamyona yüklendi. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yaklaşık 4 saat boyunca kontrollü olarak verilirken, Ankara yönünde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Devrilen TIR'ın vinç ve çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:27 Kaynak: DHA

Dilovası, Kocaeli, TEM Otoyolu, Güncel
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