Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy şehit ailesini ziyaret etti

7 saat önce

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, şehit polis Mustafa Semerci'nin Derince ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy şehit ailesini ziyaret etti, System.String[]

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, şehit polis Mustafa Semerci'nin Derince ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette, Vali Aksoy'a, Derince Kaymakamı Cemil Aksak, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, Belediye Başkanı Zeki Aygün, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, İl Müftüsü Sinan Cihan ve Merkez Camisi müezzini İbrahim Demiröz eşlik etti.

Vali Aksoy, Tunceli'de görev yaparken teröristlerle çıkan çatışma sonucu 12 Mayıs 1998'de şehit olan özel harekat polisi Mustafa Semerci'nin ailesiyle bir süre sohbet etti.

Mustafa Semerci ve tüm şehitleri rahmet ve şükran duygularıyla andıklarını belirten Aksoy, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını ifade etti.

Müezzin İbrahim Demiröz tarafından Semerci ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından dua edildi.

Şehit ailesi, kendilerini yalnız bırakmayan Vali Aksoy'a teşekkür etti.

Hüseyin Aksoy, Derince, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:42 Kaynak: AA
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