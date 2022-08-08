Kocaeli'de 223 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 223 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

08.08.2022 17:24
Kocaeli'de 223 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli ve bölge illerinde, yurda yasa dışı yollardan giren 223 yabancı uyruklu yakalandı.

Kocaeli ve bölge illerinde, yurda yasa dışı yollardan giren 223 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle etkin ve kararlı mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli ve bölge illerinde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 223 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 223 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 223 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
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