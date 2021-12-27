Sakarya'da marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor - Son Dakika

Sakarya'da, zabıta ekiplerince marketlere yönelik fiyat denetimleri devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Kocaali Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede yer alan marketlere giderek denetimde bulundu.

Satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, fiyat değişiklik tarihi, ürün künyesi ve etiket kontrolü yaptı.

Etiket ve irsaliyelerde fiyat farklılıkları tespit edildiğinde rapor tutularak, Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine gönderiliyor.