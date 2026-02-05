Kocaelispor-Beşiktaş Maçında Küfürsüz Mesaj

Ziraat Türkiye Kupası Grup maçı öncesinde Kocaelispor konuk ettiği Beşiktaş ile sahaya birlikte taşıdıkları 'Futbola aşığız, küfüre karşıyız' pankartıyla çıktı. Maçın hafta içi oynanmasına rağmen tribünlerdeki doluluk da dikkat çekti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 3. maçında Kocaelispor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde iki takım sahaya birlikte taşıdıkları pankartla çıktı. "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" ifadelerine yer verilen pankartla küfürsüz tribün mesajı verildi. Hafta içi mesaisinde tribünlerin doluluğu ise dikkat çekti. - KOCAELİ