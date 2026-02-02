Kocaelispor, Fenerbahçe'ye 2-0 Kaybetti - Son Dakika
Kocaelispor, Fenerbahçe'ye 2-0 Kaybetti

02.02.2026 23:39
Selçuk İnan, oyuncularının iyi mücadele ettiğini ancak skoru bulamadıklarından dolayı üzgün.

KOCAELİSPOR Teknik Direktörü Selçuk İnan, "İki aynı devreyi oynadık. Maçı öyle özetleyebilirim. Golü atıyoruz derken çok güzel bir gol yedik. İkinci yarı da aynı şekilde. Maalesef 2-0 kaybettik. Oyuncularımın mücadelesinin karşılığının bu olmadığı için üzgünüm. Oyuncularım fazlasıyla mücadele ettiler. Stada gelen taraftarları mutlu etmek için ellerinden geleni yaptılar. Onların adına da üzgünüm" dedi.

Kocaelispor, Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. Oyuncuların ellerinden geleni yaptığını ve iyi mücadele ettiğini belirten Selçuk İnan, "İki aynı devreyi oynadık. Maçı öyle özetleyebilirim. Birinci yarı baskılı oynayan, pozisyonlara giren, golü arayan taraftık. Golü atıyoruz derken çok güzel bir gol yedik. İkinci yarı da aynı şekilde. Goller kaçırdık. Atıyoruz derken yine geçişten bir gol yedik. Maalesef 2-0 kaybettik. Oyuncularımın mücadelesinin karşılığının bu olmadığı için üzgünüm. Oyuncularım fazlasıyla mücadele ettiler. Stada gelen taraftarları mutlu etmek için ellerinden geleni yaptılar. Onların adına da üzgünüm" sözlerini kullandı.

'SADECE SKOR BULAMADIK'

Planlarının tuttuğunu ancak skoru bulamadıklarını söyleyen İnan, "Can'ın defans arkasına yapacağı koşular bizim için çok önemliydi. Fenerbahçe savunma arkasına atılan toplarda sıkıntı yaşayan bir takımdı. Takım boyunu uzatmaktı amacımız. İşe yaradığını da düşünüyorum. Böyle bir planım vardı. Tuttu ama sadece skor bulamadık" dedi.

'İSTESEK DE TRANSFER YAPAMIYORUZ'

Transfer isteseler bile şu an yapamadıklarının altını çizen İnan, "Ben sadece elimizdeki oyuncularla ilgili değerlendirme yapmak istiyorum. Gol yollarında sıkıntı yaşadığımız ortada. Benim görevim elimizde olan oyuncuları geliştirmek ve skor katkısı almak. Transferler her zaman isteniyor ama zaten eksideyiz ve transfer yapamıyoruz. 1 tane oyuncu aldık o da kontenjan. İstesek de transfer yapamıyoruz. Çalışıyorum, oyuncularımız çok çalışıyor. Şu an için olmuyor ama elbet bir gün olacak" ifadelerini kullandı.

'TARAFTARI MUTLU EDEMEDİKLERİ İÇİN ÜZGÜNLER'

Oyuncuların taraftarı mutlu edemediği için üzgün olduğunu aktaran İnan, "Hakemle ilgili çok fazla değerlendirme yapmak istemiyorum. Pozisyonun ne olduğunu kamuoyu yorumlar. Oyun içinde kopmalar o kadar doğal ki. Karşımızdaki takım çok güçlü ve kaliteli oyunculardan kurulu. Bu şehirde yaşıyorsanız, maçı izlemeye geldiyseniz skor dışında her şeyden memnun olmanız gerekiyor. Bu taraftarı mutlu edemedikleri için çok üzgünler. Biz içeride hangi takımla oynadığımızı düşünmeden bilerek oyun planlarına göre hazırlanıyoruz. Kendi seyircimiz önünde en üst mücadeleyi göstererek maç kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

'HAYATIMDA KİMSEYİ TAHRİK ETMEDİM'

Maçın ilk yarısında Mert Müldür ile yaşadığı diyalogun sorulması üzerine Selçuk İnan, "Hayatımda kimseyi tahrik etmedim. Söyleyenler söyler. Bizi bilen biliyor, tanıyan tanıyor. Ben hayatım boyunca hakkın yanında oldum ve fair-play'i her zaman destekledim. Ben rakip takım oyuncusuyla çok diyaloğa da girmem. Ortada bir hak, fair-play varsa topu neden bize vermediniz dedim. Biraz oyuncular saygı çerçevesinin dışına çıkarsa çok da alttan almam" dedi.

Selçuk İnan sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Ben hiç mutlu olmuyorum. Hep daha iyisini ve fazlasını istiyorum. Hayat böyle. Şampiyon olsanız dahi bir sonraki sene tekrar şampiyon olmak istiyorsunuz. Bir maç kazanınca iki gün sonra tekrar kazanmak istiyorsunuz. Bu hep böyle olmaya devam edecek."

'FAZLASIYLA ÖNDE BASKI YAPMAYA ÇALIŞTIK'

Önde baskı yaptıklarını ve iyi bir maç oynadıklarını söyleyen Selçuk İnan, "Bugün sahada o yüzden üstün olan bir takım gördünüz. Can'ın oyunda olması bu stratejilerden biriydi. Karşınızdaki takım büyük takımsa, kaliteli oyuncuları varsa mutlaka bir plan yapmışsınızdır ve karşılığını almışsınızdır. Maçın büyük bir bölümünü bu şekilde oynamış olmak bundan sonra büyük takımlara karşı zor göreceğiniz bir durum olur. Bugün güzel bir maç oynadık. Fazlasıyla önde baskı yapmaya çalıştık. Birçok futbol yorumcusu bunu yanlış olarak da değerlendirebilir. Biz bugün bunu gerçekleştirdik" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

