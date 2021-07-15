Kocaelispor, Fraport TAV Antalyaspor'u tek golle geçti

TFF 1'inci Lig ekibi Kocaelispor hazırlık maçında Fraport TAV Antalyaspor'u Bahattin Köse'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdüren Fraport TAV Antalyaspor ile Kocaelispor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan maçta ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. Kocaelispor, 56'ncı dakikada Bahattin Köse'nin attığı gol ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Kocaelispor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.