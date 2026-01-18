Kocaelispor, Trabzonspor\'a Yenildi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor, evinde karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51 dakikada ceza sahasında Tayfur Bingöl topu kontrol etti ve ardından kale alanının sol çaprazına kadar ilerleyerek çok şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

78. dakikada Ahmet Oğuz sağ taraftan ortasını yaptı. Penaltı noktasının solunda topa yükselen Petkovic, Rivas'a indirdi. Rivas tekrar Petkovic'e pas verdi. Kaleye sırtı dönük olan Petkovic bu kez topu Linetty ile buluşturdu. Linetty'nin ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

90+1. dakikada Zubkov'un pasını alan Ernest Muçi, topla beraber ilerleyip ceza sahası dışı sol çaprazından yakın direğe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

Stat: Kocaeli

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral

Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic (Gökhan Değirmenci dk. 46), Ahmet Oğuz, Anfernee Dijksteel, Hrvoje Smolcic (Botond Balogh dk. 57), Massadio Haidara, Karol Linetty (Serdar Dursun dk. 90+4), Tayfur Bingöl, Daniel Agyei (Can Keleş dk. 79), Darko Churlinov (Cafumana Show dk. 46), Rigoberto Rivas, Bruno Petkovic

Yedekler: Samet Yalçın, Furkan Gedik, Mustafa Ege Bilim, Muharrem Cinan, Oleksandr Syrota

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Arsenii Batagov, Mustafa Eskihellaç (Cihan Çanak dk. 86, Jabol Folcarelli, Inao Oulai (Anthony Nwakaeme dk. 86), Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi (Okay Yokuşlu dk. 90+4), Kazeem Olaigbe (Benjamin Bouchouari dk. 80), Felipe Augusto

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre İnce

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Petkovic (dk. 18) (Kocaelispor), Felipe Augusto (dk. 44), Ernest Muçi (dk. 90+1) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Tayfur Bingöl (Kocaelispor), Mustafa Eskihellaç, Ernest Muçi (Trabzonspor) - KOCAELİ