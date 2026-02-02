Kocaelispor U19, Fenerbahçe\'yi Yendi!

U19 PAF Ligi'nin 20. haftasında Kocaelispor, Fenerbahçe'y 3-2 mağlup etti.

U19 PAF Ligi'nde sezonun ikinci yarısına Trabzon ve Samsun galibiyetleriyle başlayan Kocaelispor, 20. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Vinsan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada yeşil-siyahlılar, Mehmet Aurelio'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'yi 3-2'lik skorla geçti. Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 12 ve 32. dakikada Esat Yusuf Narin, 62. dakikada ise Mustafa Ege Bilim penaltıdan kaydetti. Fenerbahçe'nin gollerini ise dakika 64'te Emin Eren Sayar, dakika 76'da Ercüment Sancaklı attı. Kocaelispor U19 takımı ligdeki puanını 29'a çıkarırken Fenerbahçe 26 puanda kaldı. - KOCAELİ