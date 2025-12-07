Kocaelispor ve Kasımpaşa Berabere Kaldı - Son Dakika
Spor

Kocaelispor ve Kasımpaşa Berabere Kaldı

Kocaelispor ve Kasımpaşa Berabere Kaldı
07.12.2025 19:23
Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Karol Linetty'nin sol taraftan ortasında kale alanı önünde yaşanan karambolde Tayfur'dan seken topu tamamlamak isteyen Serdar'ın vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında oyun alanına dönen topu sol çaprazda alan Karol'un vuruşunda kaleci Gianniotis bir kez daha topu çeldi. Daha sonra Darko Churlinov'un röveşatasında ise savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

67. dakikada Can Keleş'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

86. dakikada Can Keleş'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'te kaldı.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Uğur Sarı

Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Ahmet Oğuz, Anfernee Dijksteel, Hrvoje Smolcic (Botond Balogh dk. 41), Massadio Haidara, Cafumana Show, Karol Linetty (Habip Ali Keita dk. 58), Joseph Nonge (Can Keleş dk. 58), Darko Churlinov (Rigoberto Rivas dk. 81), Tayfur Bingöl (Bruno Petkovic dk. 81), Serdar Dursun

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Samet Yalçın, Aleksandr Syrota

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Jhon Espinoza, Nicholas Opoku, Adam Arous, Godfried Frimpong, Andri Baldursson, Mamadou Fall, Cem Üstündağ, Fousseni Diabate (Attila Szalai dk. 85), Yusuf Barası (Ali Yavuz Kol dk. 69, Pape Habib Gueye (Kubilay Kanatsızkuş dk. 85)

Yedekler: Şant Kazancı, Atakan Müjde, Oğuzhan Efe Yılmaz, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Emirhan Yiğit, Yasin Eratilla

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Sarı kartlar: Ahmet Oğuz (Kocaelispor), Jhon Espinoza, Yusuf Barası (Kasımpaşa) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Kasımpaşa, Futbol, Spor

