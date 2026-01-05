Kocaköy'de Öğrenciler Eksi 6 Derecede Futbol Oynadı

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesindeki ortaokul öğrencileri, eksi altı derece halı sahada kar üzerinde futbol oynadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kentte etkili olan kar karın etkisiyle hava sıcaklığının eksi 6 derece ölçüldüğü Kocaköy ilçesinde, Bozbağlar Hayderakan Cumhuriyet Ortaokulu'nun bahçesinde yaklaşık 10 santimetreye ulaşan karla kaplı halı sahaya çıkan öğrenciler, futbol oynadı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR
