Son Dakika Haberleri: Kocaman Minik Yüreklere Dokundu

Kocaman Minik Yüreklere Dokundu

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, Kartepeli miniklere Kartepe'nin güzelliklerini gösteren yapbozları hediye etti.

Kocaman Minik Yüreklere Dokundu, System.String[]

Cumhur İttifakı AK Parti Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, beraberinde İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Özcan Aktoprak ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Kartepe AVM'de hemşehrileriyle bir araya geldi. Kartepe'de AVM'de çocuklardan büyük ilgi gören Belediye Başkan adayı Kocaman, Kartepe'nin güzelliklerini gösteren yapbozları hediye etti.

ÖRNEK PROJELERE İMZA ATACAĞIZ

Kocaman, "Kartepe Belediyesi olarak ülke genelinde örnek alınan projelere imza atıldı. İnşallah yeni dönemde de geleceğimiz olan çocuklarımız için örnek projelere imza atacağız. Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi bizler için çok önemlidir. Onları geleceğe donanımlı hazırlayacağız" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:01 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den İlk Kez Oy Kullanacak Seçmenlere Erdoğan Sürprizi AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan, İstanbul İçin 500 Bin İstihdam Açıklaması Kenan Sofuoğlu Belediye Başkan Adayıyla Motosiklete Bindi Son dakika! Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 16:48:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaman Minik Yüreklere Dokundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]