Kocaman Teknofest şampiyonlarını ziyaret etti

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest'te İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması Temel Kategoride ikinci olan Pirelli Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek tebrik etti.

ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMALARI ANLATILDI

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman'ı Kartepe Pirelli Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ahmet Güzeldal, Danışman Öğretmen İsmet Kılıç, okulun robot kulübü ekibi ROBOPAL ve diğer öğrenciler büyük bir coşku içerisinde karşıladılar. Bir süre Okul Müdürü Güzeldal'ın makamında konuk olan Belediye Başkanı Kocaman'a yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

GÖREVİ BAŞARIYLA YERİNE GETİRDİ

Teknofest İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması'nda komite tarafından verilen senaryolara ilişkin görevleri başarı ile gerçekleştirerek uzaktan kumandalı veya kısmi otonom görev icra edebilen su altı araçlarının özel olarak tasarlanan su altı robotlarıyla hazırlanan görevleri yerine getirerek dereceye girdiler. Kartepe Pirelli Anadolu Lisesi verilen görevleri başarıyla yerine getirerek Teknofest'te İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması Temel Kategoride ikinci oldu.

HER ZAMAN BAŞARININ YANINDAYIM

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman "Pirelli Anadolu Lisemiz Robotik Takımını başarılarından dolayı bir kez daha kutluyorum. Çocuklarımıza bu ufku kazandıran çalışmaları için uygun ortam ve desteği sağlayan okul müdürümüz ve öğretmenlerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Bu başarılar çocuklarımızın yaşamında büyük adımlar ve motivasyon kaynağıdır. Gelecek böyle çalışkan gençlerimizin öncülüğünde yükselecektir. Ben de hem bir ağabeyileri olarak hem de Belediye Başkanı olarak genç kardeşlerimin daima yanlarında olacağım" ifadelerini kullandı. Ziyaret sonunda Belediye Başkanı Kocaman, öğrencilere hediye verdi.