Kocamaz, Mersin Giad Yönetimiyle Buluştu

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Girişimci İşadamları Derneği'ni (GİAD) ziyaret ederek çalışmaları ve projelerini anlattı.

Başkan Kocamaz, Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol, Yönetim Kurulu Üyeleri ile dernek binasında bir araya geldi. Mersin'in konuşulduğu toplantıda Mersin GİAD yönetiminin Mersin hakkındaki sorularını yanıtlayan Kocamaz, Mersin'e yapacağı projeleri de anlattı. Mersin için projelerinin henüz bitmediğini belirten Kocamaz, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Mersin'e ciddi yatırımlar yaptık. Mersin ve Mersinliler için yapacaklarımız henüz bitmedi. Mersin'in markalaşması adına her zaman olduğu gibi bugünde yoğun bir çaba içerisindeyiz. Önümüzde bir yerel seçim var ve bu yerel seçim sonrasında Mersin için projeler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Mersin GİAD'ın her zaman Mersin odaklı çalışmalar yürüttüğünü belirten dernek başkanı İzol da "Mersin GİAD, 300'e yakın üyesi ile birlikte her zaman Mersin'in çıkarlarını gözeten ve Mersin odaklı projeler üreten bir dernektir. Siyasi parti gözetmeksizin, Mersin için elini taşın altına koyan herkesin destekçisi olduk ve olmaya devam edeceğiz. Mersin'in gerek genel yapısını gerekse ekonomik yapısını geliştirmek için kentin tüm dinamikleri ile birlikte el birliği ile çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.



Toplantının ardından İzol tarafından, Kocamaz'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi. - MERSİN

