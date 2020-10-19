Koçarlı ve Germencik'te Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Programda İlçe Kaymakamı Ayhan Işık ve Belediye Başkanı Fuat Öndeş tarafından muhtarlara plaket takdim edildi.

Törene, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ve Belediye Başkanı Nedim Kaplan da katıldı.

Burada konuşma yapan Kırkuşu, muhtarların, halkın güven oyuyla seçilen yerel yönetimin kılcal damarı ve demokrasinin temel taşı olduğunu söyledi.

Aydın 'ın Germencik ve Koçarlı ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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