Kocasinan Belediyesi kadınlara

Kocasinan Belediyesi tarafından kadınlar için açılan iğne oyası kursu ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Akademi ile Ziyagökalp Mahallesi'nde bulunan tesislerde iğne oyası kursu açıldı.

Kursa katılan kadınlar, el işi becerilerini geliştirmek ve ev ekonomisine katkıda bulunmanın yanı sıra sosyal hayata aktif katılmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kursiyerlere eğitmenler tarafından havlu kenarları, yazma kenarları, ara uç dantelleri, boncuk oyaları ve yeni iğne oyası modelleri öğretiliyor. Kurs sayesinde kadınları meslek edindirmenin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatılması sağlanıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kadınlara yönelik faaliyetlerin pek çok alanda devam ettiğini belirterek, "Kadınından erkeğine, yaşlısından gencine her kesime hitap eden Kocasinan Akademi'de hanım kardeşlerimiz, aldıkları eğitimler sayesinde daha donanımlı bireyler haline gelerek ev ekonomisine de önemli ölçüde katkı sağlamış oluyor. Yeterli imkan sağlandığında çok güzel eserlerin ortaya çıktığını bizlere gösteren hanım kardeşlerime kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kulandı.

El sanatları eğitmeni Fatma Oğuz ise iğne oyasının sabır gerektiren bir iş olduğunu ve kursa katılanların daha donanımlı bireyler haline geldiğini kaydetti.