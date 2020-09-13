Kocasinan Belediyesi'nden 15 ay taksitli yatırım fırsatı - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 11 adet konut arsasını 15 ay taksit seçeneği ile 15 Eylül Salı günü düzenlenecek ihale ile satışa sunacak.

Yapılan yatırımlarla Kocasinan'ın cazibesini, imajını ve prestijini artırmaya yönelik birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Yeni Kayseri'yi Kocasinan'da kurmak ve Kocasinan'ı Kayseri'nin yeni yüzü yapmak' için aralıksız çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını ifade ederek, "İhalelerden elde ettiğimiz gelir Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına vesile olacaktır. Hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazı alan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum." şeklinde konuştu.

Pervane, Ertuğrulgazi, General Emir ve Ziyagökalp Mahallesi'nde ve Erkilet Bulvarı üzerinde birer adet konut arsası, Mithatpaşa Mahallesi'nde 4 adet konut arsası ile Erkilet Mahallesi'nde 2 adet konut alanı olmak üzere 11 adet taşınmaz satılacak. Konut arsaları, 15 Eylül Salı günü saat 14.00'de ihale ile satışa sunulacak. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Emlak Müdürlüğü'nden temin edinilebileceği gibi ayrıca 222 70 00 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabileceği kaydedildi. - KAYSERİ