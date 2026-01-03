Kocasinan\'da Bıçaklama: 1 Ölü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki bir apartmanda Ali Kemal Kalkan (53) ile Şaban T. (52) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şaban T. arkadaşını bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kalkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şaban T'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili çalışma başlattı.