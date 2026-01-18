Kocasinan'da Ekmek Üretim Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
Kocasinan'da Ekmek Üretim Denetimleri Artırıldı

18.01.2026 11:36
Belediye, Ramazan öncesi ekmek üretim tesislerini stricth denetimlerle kontrol ediyor.

Kocasinan Belediyesi ekipleri, ramazan ayı öncesi ilçede faaliyet gösteren ekmek üretim tesisleri ve fırınlara yönelik denetimlerini artırdı.

Belediyenin açıklamasına göre, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü koordinasyonunda, Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerde hijyen kurallarına uyum, üretim alanlarının temizliği ve ürünlerin mevzuata uygunluğu kontrol edilerek, işletme sahiplerine bilgilendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin titizlikle kontrol edildiğini ifade etti.

Denetimlerin temel amacının halkın sağlığını korumak ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak olduğunu belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın sofralarına giren ekmeğin sağlıklı, hijyenik ve güvenilir olması bizim için büyük önem taşıyor. Gıda üreten ve satan tüm iş yerlerinin bu sorumlulukla hareket etmesi gerekiyor. Belediye olarak denetimlerimizi titizlikle, düzenli ve periyodik olarak sürdürüyoruz. Bu vesileyle, kurallara uygun, özveriyle çalışan tüm esnafımıza teşekkür ediyoruz. Allah esnafımıza bol, bereketli ve hayırlı kazançlar nasip etsin. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği her zaman önceliğimizdir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kocasinan, Belediye, Ekonomi, Güncel, Ekmek, Son Dakika

Kocasinan'da Ekmek Üretim Denetimleri Artırıldı

SON DAKİKA: Kocasinan'da Ekmek Üretim Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
